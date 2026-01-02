W​e​r​b​u​n​g ausblenden

TAGESVORSCHAU: Termine am 2. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 02. Januar 2026

 
TERMINE UNTERNEHMEN
TERMINE KONJUNKTUR
07:00 NLD: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:00 CZS: BIP Q3/25 (2. Veröffentlichung)
09:00 POL: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:15 ESP: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:45 ITA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
09:50 FRA: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
09:55 DEU: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:00 EUR: HCOB PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 (2. Veröffentlichung)
10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25
16:00 USA: Bauinvestitionen 11/25

SONSTIGE TERMINE
