TAGESVORSCHAU: Termine am 5. Januar 2026

FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Montag, den 5. Januar 2026

TERMINE UNTERNEHMEN USA: Kfz-Absatz 12/25 TERMINE KONJUNKTUR 01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 02:45 CHN: RatingDog PMI Dienste 12/25 05:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 11/25 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 12/25 09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 12/25 10:30 EUR: Sentix-Investorvertrauen 1/26 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 12/25 SONSTIGE TERMINE USA: Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas (6.1. bis 9.1.2026) 17:00 Pressekonferenz LG Electronics 18:00 Pressekonferenz Robert Bosch GmbH 22:00 Pressekonferenz Nvidia HINWEIS RUS: Feiertag, Börse geschlossen

