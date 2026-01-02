Tesla beendet auch 2025 mit einem Absatzrückgang

Frankfurt, 02. Jan (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla hat 2025 nach einem überraschend schwachen vierten Quartal das zweite Jahr in Folge einen ⁠Absatzrückgang verzeichnet. ‍Als Grund führte der von Milliardär Elon Musk geführte Hersteller eine schleppende Nachfrage nach seinen Modellen ‌nach dem Auslaufen von Steuergutschriften in den USA an. Von Oktober bis Dezember lieferte ‍Tesla 418.227 Fahrzeuge aus, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Analysten hatten laut einer Umfrage von Visible Alpha mit 434.487 Fahrzeugen gerechnet. Im Gesamtjahr setzte Tesla 1,64 Millionen Fahrzeuge ab nach 1,79 Millionen im Jahr 2024.

Mit der ‍von US-Präsident Donald Trump Ende September ⁠beendeten staatlichen Förderung von 7500 Dollar je Elektro-Auto ist die Nachfrage in der Branche in den Vereinigten Staaten massiv geschrumpft. ‍Tesla versuchte, mit günstigeren "Standard"-Versionen seiner Modelle Y und 3 gegenzusteuern. Zudem kämpft der Elektroautopionier mit ⁠verstärkter Konkurrenz in Nordamerika und Europa. Analysten zufolge belasteten auch Diskussionen um politische Äußerungen von Konzernchef Musk die Marke. Dazu kommt, dass die Modellpalette als ‍vergleichsweise alt angesehen wird.

Trotz ‌der schwächeren Verkaufszahlen ist die Tesla-Aktie im Jahr 2025 um rund 11,4 Prozent gestiegen. Der Optimismus der Anleger stützt sich zunehmend auf Zukunftsprojekte wie Robotaxis, die Weiterentwicklung des autonomen Fahrens und den Bau humanoider Roboter. Musk will Tesla von einem reinen Elektroautohersteller zu einem Giganten für Künstliche Intelligenz (KI) und Robotik umbauen.

(Bericht von Akash Sriram, geschrieben von Ralf Banser, ⁠redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an die Redaktionsleitung unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‍Märkte).)