Tesla liefert gut 15 Prozent weniger Autos aus

Elektro-Vorreiter

Austin (dpa) - Die Tesla-Auslieferungen sind im vergangenen Quartal nach dem Ende von Elektroauto-Subventionen in den USA deutlich gefallen. Sie sanken im Jahresvergleich um 15,6 Prozent auf 418.227 Fahrzeuge, wie der von Elon Musk geführte Autobauer mitteilte.