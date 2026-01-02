Trading-Chance EUR/USD: Zum Jahresbeginn Short

Das Jahr 2026 läuft, und wir dürfen uns insgesamt auf ein spannendes Börsenjahr einstellen. Besonders im Bereich der Rohstoffe sollten sich einige lukrative Bewegungen ergeben. Insgesamt ist es wahrscheinlich, dass die Volatilität dauerhaft zunimmt. Der Jahresauftakt ist klassischer Weise wenig spektakulär und bringt eine moderate Handelsfrequenz. Rohstoffe werden besonders ab Februar/März sehr interessant, was mit deren Angebots- und Nachfrage-Zyklik zu tun hat. Zum Jahresauftakt gibt es eher wenige Setups. Und die, die es gibt, beziehen sich überwiegend auf Währungen. So auch unsere heutige Trading-Gelegenheit, die auf den EUR/USD-Wechselkurs lautet.

BIP des Euroraums

Das BIP im Euroraum entwickelt sich zwar positiv, ist jedoch im Vergleich zu den Vereinigten Staaten fast durchgängig schwächer. Deshalb erleben wir auch seit der Finanzkrise 2008, dass der Dollar gegenüber dem Euro aufgewertet hat. Die US-Wirtschaft ist aufgrund der viel besseren und unternehmensfreundlicheren Rahmenbedingungen um einiges robuster, als das europäische Pendant.

Quelle: www.realmoneytrader.com

Saisonale Tendenz: Abwärts ab Jahresbeginn

Bei Währungen gegen den US-Dollar existiert seit langer Zeit ein typisches Muster um den Jahreswechsel herum, welches mit der Rückführung von Carry-Trades zu tun hat. In den letzten vier bis sechs Wochen des Jahres neigen die Währungen gegen den Dollar zur Stärke. Zu Beginn des Jahres sehen wir die genau gegenteilige Entwicklung. Die ersten sechs bis acht Wochen eines neuen Jahres bringen mehrheitlich fallende Notierungen in den Währungen gegen den Dollar. Das spiegelt sich auch im saisonalen Chart des Euro wider. Ab Mitte November ist der Euro stark bis zum Jahreswechsel. Von da an sinken seine Kurse bis etwa Mitte Februar meist.

Quelle: www.market-bulls.com

Fazit

Die saisonalen Pfeile zeigen ab dem Jahresauftakt gen Süden! Zwar gibt es Setups mit mehr Wucht, doch arbeiten die zu anderen Zeiten im Jahr. Zu Beginn erleben wir in der Regel einen seichten Auftakt mit einigen Währungs-Trades. Für die heutige Trading-Chance auf EUR/USD haben wir ein geeignetes Produkt für Sie ausgesucht, mit dem Sie an einer potenziell schwachen Entwicklung des Euro zum US-Dollar partizipieren können. Nachfolgend stellen wir Ihnen das Produkt vor.

Open end Turbo Short Optionsschein auf EUR/USD

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Short Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat seinen Knockout , wie auch den Basispreis gleichauf bei 1,2832 USD. Bei einem aktuellen Preis von 1,1738 USD ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 10,65. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UN2AKW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 1,19/1,20 USD

Unterstützungen: 1,12 und 1,15 USD

Open end Turbo Short Optionsschein auf EUR/USD

Basiswert EUR/USD WKN UN2AKW ISIN DE000UN2AKW7 Basispreis 1,2832 USD K.O.-Schwelle 1,2832 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent UniCredit Hebel 10,65 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.