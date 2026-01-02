Trump droht Iran mit Eingreifen bei Gewalt gegen Demonstranten

Dubai, 02. Jan (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat dem Iran mit einem Eingreifen bei einem gewaltsamen Vorgehen gegen friedliche Demonstranten gedroht.

Falls der Iran Demonstranten erschieße und töte, würden die Vereinigten Staaten ihnen zu ⁠Hilfe eilen, erklärte ‍Trump am Freitag. "Wir stehen Gewehr bei Fuß und sind bereit", schrieb er auf dem von ihm gegründeten Onlinedienst Truth Social.

Ein hochrangiger Berater des Obersten Führers Ayatollah Ali ‌Khamenei reagierte umgehend auf die Drohungen Trumps. "Das amerikanische Volk sollte wissen, dass Trump mit diesem Abenteuer angefangen hat", sagte der Leiter ‍des iranischen Nationalen Sicherheitsrats, Ali Larijani. "Es sollte seine Soldaten im Auge behalten." Die Vereinigten Staaten hatten im Juni 2025 iranische Atomanlagen angegriffen und sich damit einem israelischen Luftangriff angeschlossen, der sich auch gegen die militärische Führung richtete.

Bei seit Tagen andauernden Protesten im Iran wegen der angespannten Wirtschaftslage mit hoher Inflation sind laut iranischen Medien und Menschenrechtsgruppen mehrere Menschen getötet worden. Ein Regierungsvertreter ‍im Westen Irans wurde von staatlichen Medien mit der ⁠Warnung zitiert, dass jegliche Unruhen oder illegale Versammlungen "entschlossen und ohne Nachsicht" bekämpft würden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit einer Eskalation.

Die Unruhen hatten am Sonntag mit Protesten von Ladenbesitzern gegen die hohe Inflation und den Verfall ‍der Währung begonnen und sich seitdem im ganzen Land ausgebreitet. Die iranische Regierung kündigte als Reaktion einen Dialog mit Vertretern von Gewerkschaften und ⁠Händlern an. Die Unruhen treffen die Führung in Teheran in einer kritischen Phase, da die Wirtschaft unter westlichen Sanktionen, einer Inflationsrate von über 40 Prozent und den Folgen von Luftangriffen Israels und der USA im Juni leidet.

Die Proteste sind die größten ‍seit drei Jahren. Damals wurden landesweite Demonstrationen durch ‌den Tod einer jungen Frau in Haft ausgelöst. Menschenrechtsgruppen berichteten von Hunderten Toten. Während der jüngsten Unruhen schlug der gewählte Präsident Masoud Pezeshkian einen versöhnlichen Ton an. Er versprach einen Dialog mit den Anführern der Proteste über die Krise der Lebenshaltungskosten. Pezeshkian räumte am Donnerstag Versäumnisse der Behörden ein. "Wir tragen die Schuld", sagte Pezeshkian. "Suchen Sie nicht nach einem Schuldigen für Amerika oder irgendjemand anderen. Wir müssen unsere Arbeit ordnungsgemäß erledigen, damit die Menschen mit uns zufrieden sind." Die Regierung von Pezeshkian will die Wirtschaft liberalisieren. Eine ihrer Maßnahmen, die Deregulierung des Devisenhandels, hat ⁠zu einem starken Wertverfall des iranischen Rial auf dem Schwarzmarkt beigetragen.

