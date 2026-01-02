US-Anleihen: Kursverluste zum Jahresstart
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag etwas gefallen. Der Terminkontrakt für zehnjährige Papiere (T-Note-Future) sank am ersten Handelstages des Jahres um 0,18 Prozent auf 112,23 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,18 Prozent.
Dem Markt fehlte es an klaren Impulsen. Kursbewegende Daten wurden nicht veröffentlicht. Zum Jahresstart standen keine wichtigen Konjunkturdaten an. In der kommenden Woche wird vor allem der am Freitag anstehende Arbeitsmarkt mit Spannung erwartet./jsl/he
Das könnte dich auch interessieren
Vorbörse 30.12.2025Dax visiert minimales Plus am letzten Handelstag eines starken Jahres an30. Dez. · onvista
Premium-Beiträge
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
PlusChartzeit Wochenausgabe 21.12.2025