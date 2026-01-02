W​e​r​b​u​n​g ausblenden
Vorbörse 02.01.2026

Dax startet mit ruhigem Handelsauftakt ins neue Jahr

02.01.2026
Quelle: viewimage/Shutterstock.com

Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich ein ruhiger Start ins Jahr 2026 ab. Der Broker IG taxierte den Dax am Freitag rund eine Stunde vor dem Auftakt auf 24.537 Punkte und damit 0,2 Prozent im Plus. Auch Gold und Silber sind nach ihren Rallys 2025 erst einmal weiter gefragt. Da die meisten Investoren die kurze Handelswoche zwischen den Jahren für eine Auszeit nutzen, wird das Geschehen am Aktienmarkt hierzulande aber erst ab der kommenden Woche wieder Fahrt aufnehmen. Gerade bei - kleineren - Einzelwerten sind bei erwartet geringem Handelsvolumen aber durchaus auch größere Ausschläge möglich.

Nach dem starken Börsenjahr 2025 mit einem Dax-Gewinn von 23 Prozent bleibt neben dem Dauerbrenner Künstliche Intelligenz (KI) - hier befürchten Beobachter eine durchaus deutlichere Kurskorrektur in absehbarer Zeit - der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein echter Durchbruch lässt hier weiterhin auf sich warten. Zudem könnte 2026 der China-Taiwan-Konflikt stärker in den Blick geraten.

USA: Im Minus

Die wichtigsten US-Aktienindizes haben am letzten Handelstag des Jahres Verluste verzeichnet. Der Dow Jones Industrial sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 verlor am Mittwoch 0,84 Prozent auf 25.249,85 Zähler.

Der Jahresgewinn liegt bei gut einem Fünftel. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,74 Prozent auf 6.845,50 Punkte. 2025 hat er mehr als 16 Prozent gewonnen und damit das dritte Jahr in Folge zweistellig höher abgeschlossen. Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer haben ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.

IndexPunkteVeränderung
Dow Jones48.063- 0,63 Prozent
S&P 5006.845- 0,74 Prozent
Nasdaq 23.241- 0,76 Prozent

Asien: Feiertag

In Asien haben an diesem Freitag die Aktienmärkte in China und Japan wegen eines Feiertags geschlossen. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong wurde dagegen gehandelt. Der dortige Leitindex Hang-Seng-Index legte im späten Handel deutlich zu.

IndexPunkteVeränderung
Nikkei 22550.3390,00 Prozent
Hang Seng26.337+ 2,76 Prozent
CSI 3004.6290,00 Prozent

Anleihen:

Terminkontrakt/AnleiheKurs/RenditeVeränderung in Prozent/in Prozentpunkten
Bund Future127,26- 0,02 Prozent
10-jährige Bundesanleihen2,86+ 0,01 Prozentpunkte
10-jährige US-Anleihen4,17+ 0,04 Prozentpunkte

Devisen: 

WährungspaarKursVeränderung
Euro in Dollar1,1745- 0,14  Prozent
Dollar in Yen156,94+ 0,47 Prozent
Euro in Yen184,32+ 0,02 Prozent

Rohöl:

SortePreisVeränderung
Brent61,26 USD+ 0,29  USD
WTI57,82 USD+ 0,37  USD

Umstufungen von Aktien:

Redaktion onvista/dpa-AFX

