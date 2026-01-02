W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Winterchaos legt Flughafen Amsterdam-Schiphol lahm - Hunderte Flüge gestrichen

AMSTERDAM (dpa-AFX) - Ein Wintereinbruch in den Niederlanden hat zum Ausfall von hunderten Flügen auf dem Flughafen Schiphol geführt. Außerdem seien hunderte weitere Flüge verspätet, sagte eine Flughafensprecherin der Nachrichtenagentur ANP.

Wie der Flughafen mitteilte, komme es aufgrund einer Kombination aus winterlichem Wetter, der Windrichtung und der nötigen Enteisung von Flugzeugen zu Verspätungen und Flugstreichungen. Auch Flüge nach Frankfurt , München, Berlin, Hamburg und Bremen wurden gestrichen. Die niederländische Fluggesellschaft KLM verwies auf Schneefall und starken Wind als Grund für die Behinderungen./evs/DP/men

