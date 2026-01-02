Erwerbstätigkeit sinkt erstmals seit 2020 - Nur Dienstleister wachsen 2025

Berlin, 02. Jan (Reuters) - Wegen der anhaltenden Konjunkturflaute und der kriselnden Industrie ist die Zahl der Beschäftigten in Deutschland erstmals seit Jahren gesunken.

2025 waren durchschnittlich rund 46,0 Millionen Menschen erwerbstätig, wie das Statistische Bundesamt am Freitag zu seinen vorläufigen Berechnungen mitteilte. Das ⁠waren 5000 weniger als 2024, ‍als es so viele Erwerbstätige wie noch nie seit der deutschen Vereinigung im Jahr 1990 gegeben hat. Mit Ausnahme des Corona-Jahres 2020 war die Zahl seit 2006 durchgängig gewachsen. Weggefallen sind nun vor allem Industriejobs, ‌während der öffentliche Dienst erneut wuchs.

"Ursächlich für diese Beschäftigungsentwicklung waren im Jahr 2025 die konjunkturelle Abkühlung auf dem Arbeitsmarkt und – wie bereits in den Vorjahren – die immer stärkeren ‍Effekte des demografischen Wandels", erklärten die Statistiker. Dieser hat zur Folge, dass für die aus dem Erwerbsleben ausscheidenden geburtenstarken Jahrgänge immer weniger junge Erwerbstätige nachrücken. "Weiterhin stützend für den Arbeitsmarkt waren hingegen die Nettozuwanderung ausländischer Arbeitskräfte sowie eine gestiegene Erwerbsbeteiligung der inländischen Bevölkerung", hieß es. Letzteres sei auf höhere Erwerbsquoten von älteren Personen und Frauen zurückzuführen.

INDUSTRIE, BAU UND HANDEL MIT WENIGER MITARBEITERN

Zuwächse meldeten im vergangenen Jahr allein die Dienstleister. Hier gab es ein Plus von 164.000 (+0,5 Prozent) auf 34,9 Millionen Personen. ‍75,9 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiteten 2025 in den Dienstleistungsbereichen (2024: 75,6 Prozent). Allerdings ⁠fiel die Entwicklung sehr unterschiedlich aus: Einen großen Zuwachs gab es wie in den Vorjahren im Bereich Öffentliche Dienstleister, Erziehung, Gesundheit mit plus 205.000 Personen (+1,7 Prozent), wobei der Gesundheitsbereich den größten Anteil an diesem Zuwachs hatte. Zunahmen gab es auch in den Bereichen Finanz- ‍und Versicherungsdienstleistungen (+16.000) sowie bei den sonstigen Dienstleistungen (unter anderem Verbände und Interessenvertretungen) mit plus 26.000 Personen. Dagegen ging die Erwerbstätigenzahl bei den konjunkturempfindlichen Unternehmensdienstleistern weiter zurück (-64.000). Im Bereich Information und Kommunikation endete ⁠mit einem Rückgang um 10.000 Personen der zuvor neun Jahre und auch über die Corona-Krise hinweg anhaltende Beschäftigungsaufbau. Im Bereich Handel, Verkehr, Gastgewerbe sank die Zahl der Erwerbstätigen erneut leicht, und zwar um 15.000 Personen.

"Außerhalb der Dienstleistungsbereiche nahm die Beschäftigung deutlich ab", so die Statistiker. Im Produzierenden Gewerbe sank sie um 143.000 oder 1,8 ‍Prozent auf 7,9 Millionen. Im Baugewerbe ging die Beschäftigung um ‌23.000 (-0,9 Prozent) auf 2,6 Millionen zurück. Die restlichen 1,2 Prozent der Erwerbstätigen arbeiteten im Bereich Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Dort waren 3000 Personen weniger erwerbstätig als im Vorjahr, was einem Rückgang um 0,5 Prozent auf 562.000 Personen entspricht. "Damit setzte sich der negative Trend der vergangenen Jahre fort", hieß es dazu.

WENIGER SELBSTSTÄNDIGE

Zuwächse gab es nur bei sozialversicherungspflichtigen Jobs. Hierdurch konnten Verluste bei den marginal Beschäftigten und den Selbstständigen ausgeglichen werden. Insgesamt wuchs die Zahl der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 2025 um 33.000 oder 0,1 Prozent auf 42,3 Millionen. Bei den Selbstständigen einschließlich mithelfender Familienangehöriger setzte sich dagegen der seit 2012 andauernde Abwärtstrend fort: Ihre Zahl sank um 38.000 oder 1,0 Prozent auf 3,7 Millionen Personen.

Der Bundesbank zufolge ist die deutsche Wirtschaft 2025 nach zuvor zwei ⁠Minus-Jahren um 0,1 Prozent gewachsen. Sie rechnet angesichts höherer Staatsinvestitionen, steigender Löhne und wachsender Exporte mit einer allmählichen Konjunkturbelebung in Deutschland. 2026 soll das Bruttoinlandsprodukt erstmals wieder spürbar zulegen.

