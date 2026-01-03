Betreiber: Stromausfall in Berlin wohl bis Donnerstag
dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Stromausfall im Südwesten Berlins könnte nach Einschätzung von Stromnetz Berlin für viele der Zehntausenden Betroffenen bis nächsten Donnerstag dauern. Grund ist der sehr aufwendige Bau von Ersatzleitungen nach dem Brand einer Kabelbrücke über den Teltow-Kanal, wie ein Sprecher mitteilte./vsr/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Wind- und SolarparkbetreiberEnergiekontor bestätigt Jahresziele - Aktie springt an29. Dez. · dpa-AFX
Premium-Beiträge
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer