Betreiber: Stromausfall in Berlin wohl bis Donnerstag

dpa-AFX · Uhr
BERLIN (dpa-AFX) - Der Stromausfall im Südwesten Berlins könnte nach Einschätzung von Stromnetz Berlin für viele der Zehntausenden Betroffenen bis nächsten Donnerstag dauern. Grund ist der sehr aufwendige Bau von Ersatzleitungen nach dem Brand einer Kabelbrücke über den Teltow-Kanal, wie ein Sprecher mitteilte./vsr/DP/he

