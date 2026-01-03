W​e​r​b​u​n​g ausblenden

CBS News: Maduro wurde von US-Eliteeinheit gefasst

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der venezolanische Staatschef Nicolás Maduro ist laut einem Medienbericht von einer US-Elite-Spezialeinheit gefangen genommen worden. Am frühen Samstagmorgen sei Maduro von Einheiten der Delta Force in Gewahrsam genommen worden, berichtete der US-Sender CBS News unter Berufung auf US-Beamte.

Die Einheit der US-Armee kam auch 2019 zum Einsatz, bei der der Anführer des Islamischen Staates (IS), Abu Bakr al-Bagdadi, getötet wurde./ngu/DP/he

