CNN: US-Senatsausschuss nicht über Angriff informiert
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Ein für Militärangelegenheiten zuständiger Senatsausschuss wurde laut Medienbericht nicht über den US-Angriff auf Venezuela vorab informiert. Vertreter der Regierung von US-Präsident Donald Trump hätten dafür keine Notwendigkeit gesehen, berichtete der US-Sender CNN und berief sich auf eine damit vertraute Quelle. Einige der Kongressmitglieder hätten dagegen darauf bestanden, vor militärischen Vorgehen benachrichtigt zu werden.
Trump hatte kurz zuvor auf Truth Social einen US-Angriff auf Venezuela bestätigt, bei dem Maduro und dessen Ehefrau gefasst worden seien. Beide seien außer Landes geflogen worden./ngu/DP/he
