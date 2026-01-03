EQS-News: Future Holdings AG kündigt strategische Pause und Rückzahlung von Investorenkapital nach dem Ergebnis der SIX-Überprüfung an

EQS-News: Future Holdings AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Future Holdings AG kündigt strategische Pause und Rückzahlung von Investorenkapital nach dem Ergebnis der SIX-Überprüfung an



03.01.2026 / 17:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





ZÜRICH, 3. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Future Holdings AG ("Future" oder "das Unternehmen") gab heute bekannt, dass die Geschäftsleitung und der Verwaltungsrat nach einer Überprüfung durch den Emittentenausschuss der SIX Swiss Exchange beschlossen haben, das laufende Projekt in seiner bestehenden Struktur zu pausieren. Diese Entscheidung folgt der Schlussfolgerung des Ausschusses, dass die für die geplante Börsennotierung des Unternehmens erforderlichen Befreiungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht gewährt werden können.

In Anbetracht dieses Ergebnisses und im Einklang mit seiner treuhänderischen Verantwortung und seiner Verpflichtung, im besten Interesse seiner Anleger zu handeln, hat das Unternehmen beschlossen, den Anlegern das bis dato aufgebrachte Kapital zurückzuzahlen.

"Unsere Priorität war immer der Schutz der Interessen unserer Investoren", sagte Sebastien Hess, CEO der Future Holdings AG. "Auch wenn das Ergebnis der Aufsichtsbehörde nicht unseren Erwartungen entspricht, stellt die sofortige Rückgabe von Kapital sicher, dass wir das Vertrauen und die finanzielle Disziplin aufrechterhalten, während wir den besten Weg für die Zukunft des Unternehmens prüfen.

Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung sind der Ansicht, dass diese Entscheidung eine umsichtige und verantwortungsvolle Vorgehensweise darstellt, die den Anlegern Klarheit verschafft und dem Unternehmen gleichzeitig die notwendige Zeit gibt, seine strategischen Optionen und seinen strukturellen Ansatz neu zu bewerten. Im Rahmen dieses Prozesses wird Future auch den am besten geeigneten rechtlichen und regulatorischen Rahmen prüfen, um die Entwicklung und Skalierung seines innovativen Geschäftsmodells zu unterstützen.

Während des gesamten Börsenzulassungsverfahrens hat das Unternehmen eng und konstruktiv mit seinen Beratern zusammengearbeitet und einen offenen und professionellen Dialog mit der SIX geführt. Obwohl die beteiligten Regulierungs- und Fachteams den vorgeschlagenen Ansatz unterstützten, kam der Emittentenausschuss letztlich zu dem Schluss, dass die geplante Struktur unter dem derzeitigen Rechtsrahmen nicht umgesetzt werden kann.

Die Future Holdings AG möchte sich bei ihren Investoren für ihr Vertrauen, ihre Unterstützung und ihr konstruktives Engagement während dieses Prozesses bedanken. Das Unternehmen setzt sich weiterhin für Transparenz ein und wird die Interessengruppen bei der Prüfung der nächsten Schritte in geeigneter Weise informieren.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/future-holdings-ag-kundigt-strategische-pause-und-ruckzahlung-von-investorenkapital-nach-dem-ergebnis-der-six-uberprufung-an-302652052.html

03.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2254036 03.01.2026 CET/CEST