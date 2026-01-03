Iran verurteilt US-Angriffe auf Venezuela
dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat die US-Angriffe auf Venezuela scharf verurteilt. "Die militärische Intervention der USA gegen einen unabhängigen Staat und Mitglied der Vereinten Nationen stellt einen klaren Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta sowie gegen grundlegende Regeln des Völkerrechts dar", erklärte das Außenministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Irna. Dieser "aggressive Akt" müsse umgehend und eindeutig verurteilt werden, so das Ministerium weiter.
Venezuela gilt als einer der engsten Verbündeten des islamischen Systems. In politischen Kreisen in Teheran wächst laut Beobachtern daher die Sorge, der Iran könne das nächste Ziel der US-Angriffe werden./pey/str/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer