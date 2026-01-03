W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Irans Führer ruft zu Härte gegen 'Unruhestifter' auf

dpa-AFX · Uhr
TEHERAN (dpa-AFX) - Irans oberster Führer hat erstmals auf die politischen Unruhen der vergangenen Woche reagiert und strenge Maßnahmen gegen "Unruhestifter" gefordert. Ajatollah Ali Chamenei sagte im Staatsfernsehen, dies sei eine Verschwörung der in- und ausländischen Feinde Irans und müsse konsequent unterbunden werden./pey/str/DP/he

