Kuba verurteilt 'kriminellen Angriff' auf Venezuela
dpa-AFX · Uhr
HAVANNA (dpa-AFX) - Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel hat die Militärschläge in Venezuela als "kriminellen US-Angriff" auf das verbündete südamerikanische Land verurteilt. "Unsere Friedenszone wird gerade brutal angegriffen", schrieb der Präsident des sozialistischen Karibikstaates auf X. Díaz-Canel forderte die internationale Gemeinschaft auf, dringend darauf zu reagieren. Es handele sich um "Staatsterror gegen das mutige venezolanische Volk und gegen unser Amerika".
In der Nacht zum Samstag hatten die USA Ziele in Venezuela angegriffen./juw/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer