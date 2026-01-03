Polizei prüft Bekennerschreiben nach möglicher Brandstiftung

BERLIN (dpa-AFX) - Nach dem großen Stromausfall in Berlin ist bei dem für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz der Polizei ein Bekennerschreiben eingegangen. Derzeit werde geprüft, ob das Schreiben authentisch sei, teilte die Polizei auf der Plattform X mit.

Am frühen Morgen hatte ein Brand Leitungen auf einer Kabelbrücke zum Kraftwerk Lichterfelde beschädigt und für einen großflächigen Stromausfall gesorgt. Die Polizei leitete schon am Vormittag Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung ein.

Vom Stromausfall waren rund 45.400 Haushalte und 2.200 Betriebe betroffen. Die Reparatur des Stromnetzes erweist sich als ungewöhnlich komplex und dürfte nach Angaben des Netzbetreibers bis Donnerstagnachmittag dauern./vsr/DP/he