Slowakei-Premier Fico verurteilt US-Angriff

dpa-AFX · Uhr
BRATISLAVA (dpa-AFX) - Der als Sympathisant von US-Präsident Donald Trump geltende slowakische Premier Robert Fico hat den US-Angriff auf Venezuela entschieden verurteilt. Die US-Militäraktion zeige, dass "das Völkerrecht nicht gilt, militärische Gewalt ohne UN-Mandat angewendet wird und jeder, der groß und stark ist, macht, was er will", schrieb der Linksnationalist auf Facebook.

Als Regierungschef eines kleinen Landes müsse er "so ein Untergraben des Völkerrechts resolut ablehnen", wie er auch den Irak-Krieg und die russische Invasion in der Ukraine abgelehnt habe. Auch die Europäische Union rief Fico zu einer ebenso "konsequenten" Verurteilung auf, wie beim Angriff auf die Ukraine. Ansonsten wäre die EU "pharisäerhaft", schrieb der Linksnationalist.

Fico wird von Gegnern oft als "prorussisch" kritisiert, weil er solche EU-Sanktionen gegen Russland ablehnt, die der Slowakei mehr als Russland schaden würden, wie er behauptet./ct/DP/he

