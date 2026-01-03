W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Soldaten und Zivilisten bei US-Angriff auf Venezuela getötet

dpa-AFX · Uhr
CARACAS (dpa-AFX) - Bei dem US-Angriff auf Ziele in Venezuela sind nach Regierungsangaben Soldaten und Zivilisten getötet worden. "Wir verurteilen diesen Angriff auf unser Volk, der Beamten, Soldaten, Unschuldigen und Zivilisten das Leben gekostet hat", sagte Vizepräsidentin Delcy Rodríguez im Staatsfernsehen./dde/DP/he

