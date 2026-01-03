W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Starmer: Waren nicht an US-Operation in Venezuela beteiligt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien war nach Angaben des britischen Premierministers Keir Starmer nicht an der US-Militäroperation in Venezuela beteiligt. "Was ich sagen kann, ist, dass Großbritannien auf keine Weise beteiligt war an diesem Einsatz (...)", sagte Starmer der BBC.

Er wolle mit US-Präsident Donald Trump und mit weiteren Verbündeten sprechen, so Starmer weiter. Zunächst einmal müssten aber die Fakten geklärt werden. Der Labour-Politiker betonte zudem die Bedeutung des Völkerrechts, "an das wir uns alle halten sollten".

Das US-Militär hatte zuvor nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine großangelegte Militäraktion in Venezuela durchgeführt, bei der Staatspräsident Nicolás Maduro festgenommen wurde. Er soll nun in den USA vor Gericht gestellt werden./cmy/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden