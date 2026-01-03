W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Trump: Maduro und Ehefrau auf dem Weg nach New York

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Eliteeinheiten festgenommene Staatschef Venezuelas, Nicolás Maduro, befindet sich nach Angaben von US-Präsident Donald Trump auf dem Weg nach New York. Zusammen mit seiner Ehefrau Cilia Flores sei Maduro auf dem Kriegsschiff Iwo Jima, sagte Trump im Interview mit dem US-Fernsehsender Fox News./ngu/DP/he

