W​e​r​b​u​n​g ausblenden

US-Botschaft warnt vor Reisen nach Venezuela

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

WASHINGTON (dpa-AFX) - Die USA warnen vor Reisen nach Venezuela. "Reisen Sie nicht nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten sich an Ort und Stelle in Sicherheit bringen und das Land unverzüglich verlassen, sobald dies gefahrlos möglich ist", hieß es in einer Reisewarnung.

Die US-Botschaft in Bogota habe Kenntnis von den Berichten über Explosionen in und um Caracas erhalten. Sie warne Landsleute vor Reisen nach Venezuela. US-Bürger in Venezuela sollten zu Hause bleiben. Venezuela hat die höchste Reisewarnstufe - Stufe 4: Nicht reisen - aufgrund der Risiken für US-Amerikaner./mee/DP/he

Das könnte dich auch interessieren

Streit um Abschiebungen nach Syriengestern, 13:49 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnenheute, 13:00 Uhr · Acatis
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden