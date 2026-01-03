US-Luftfahrtbehörde untersagt Flüge rund um Venezuela
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) hat Flüge rund um Venezuela untersagt. "In Zusammenhang mit den andauernden militärischen Aktivitäten" ist der Betrieb von kommerziellen und privaten US-Flügen in bestimmten Gebieten verboten. Das geht aus einer sogenannte Notam (Notice to Airmen, Hinweise an Piloten) hervor, die die FAA bei verschiedenen Gefahrensituationen und Lagen herausgibt. Konkret handelt es sich um die venezolanische Küstenstadt Maiquetía, die Karibikinsel Curaçao, um Piarco auf der Insel Trinidad sowie um San Juan auf Puerto Rico./ngu/DP/he
