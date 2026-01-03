US-Vize-Außenminister: Maduro wird zur Rechenschaft gezogen
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau für seine "Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen. "Der Tyrann ist gestürzt", schrieb Landau auf X./ngu/DP/he
