US-Vize-Außenminister: Maduro wird zur Rechenschaft gezogen

dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Der von US-Streitkräften gefasste venezolanische Staatschef Nicolás Maduro wird nach Angaben von US-Vize-Außenminister Christopher Landau für seine "Verbrechen" zur Rechenschaft gezogen. "Der Tyrann ist gestürzt", schrieb Landau auf X./ngu/DP/he

