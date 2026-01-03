W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:
Quelle: Quelle: dpa-AFX

Verbraucher

Berlin (dpa) - Um mehr wertvolle Rohstoffe zu recyceln, kann sich Bundesumweltminister Carsten Schneider eine Ausweitung von Pfandsystemen vorstellen. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin Autobatterien, wo es ein solches System bereits gibt. Details wolle er aber noch mit der Wirtschaft besprechen.

Über die sogenannte Kreislaufwirtschaft, also den Erhalt, die Reparatur und das Recycling von Produkten, sagte Schneider: «Das wird eines der Hauptthemen für das Jahr 2026 sein.» Wegwerfen müsse teurer werden als wiederverwerten.

Damit werde Deutschland auch unabhängiger von Rohstofflieferanten wie China. «Wir sollten nicht im Müll ersticken, sondern sollten die wertvollen Rohstoffe wieder nutzen.» Davon könne auch die Wirtschaft profitieren, Deutschland sei extrem stark in Umwelttechnologien.

Das könnte dich auch interessieren

Dax Tagesrückblick 02.01.2026
Dax beginnt neues Börsenjahr mit kleinem Gewinn - Rekord in Reichweitegestern, 17:50 Uhr · onvista
Jemand geht vor dem Dax-Logo vorbei.
Börse am Morgen 02.01.2026
Dax legt zu zum Handelsstart - Aixtron gefragtgestern, 10:02 Uhr · onvista
Dax ausgeschrieben vor leuchtendem Hintergrund
Vorbörse 02.01.2026
Dax startet mit ruhigem Handelsauftakt ins neue Jahrgestern, 08:00 Uhr · onvista
Dax startet mit ruhigem Handelsauftakt ins neue Jahr
Dax Chartanalyse 02.01.2026
Dax gibt Anfangsgewinne wieder abgestern, 11:25 Uhr · onvista
Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Plus
Chartzeit Wochenausgabe 21.12.2025
"Beruhigungspille" für den Markt: Was die KI-Rally gerade wieder entfacht21. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden