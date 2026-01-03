W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Weitere Pfandsysteme? Umweltminister für mehr Recycling

dpa-AFX
BERLIN (dpa-AFX) - Um mehr wertvolle Rohstoffe zu recyceln, kann sich Bundesumweltminister Carsten Schneider eine Ausweitung von Pfandsystemen vorstellen. Als Beispiel nannte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur in Berlin Autobatterien, wo es ein solches System bereits gibt. Details wolle er aber noch mit der Wirtschaft besprechen.

Über die sogenannte Kreislaufwirtschaft, also den Erhalt, die Reparatur und das Recycling von Produkten, sagte Schneider: "Das wird eines der Hauptthemen für das Jahr 2026 sein." Wegwerfen müsse teurer werden als wiederverwerten.

Damit werde Deutschland auch unabhängiger von Rohstofflieferanten wie China. "Wir sollten nicht im Müll ersticken, sondern sollten die wertvollen Rohstoffe wieder nutzen." Davon könne auch die Wirtschaft profitieren, Deutschland sei extrem stark in Umwelttechnologien./hrz/DP/he

