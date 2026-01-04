W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Bahn-Pünktlichkeit lässt weiter nach

BERLIN (dpa-AFX) - Die Pünktlichkeit der ICE und Intercity der Deutschen Bahn hat im vergangenen Jahr weiter nachgelassen. Nur noch 60,1 Prozent der Fernzüge waren pünktlich, wie die "Bild am Sonntag" erfahren hat. Im Vorjahr waren es 62,5 Prozent gewesen. Zum Vergleich: 2015 lag die Quote noch bei 74,4 Prozent.

Als verspätet gilt ein Zug nach Bahn-Definition ab einer Verzögerung von sechs Minuten. Als Gründe für die vielen Verspätungen nennt die Bahn häufig die vielen Baustellen im maroden Schienennetz und die überlasteten Fernverkehrsknoten, vor denen sich Züge immer wieder stauen.

Ein Bahnsprecher sicherte in der Zeitung zu, dass nun eine Trendwende eingeläutet werde. Vorstandschefin Evelyn Palla hatte im Herbst angekündigt, zunächst die Zahlen zu stabilisieren. Sie hofft, auch 2026 mindestens 60 Prozent Pünktlichkeit zu erreichen./bf/DP/zb

