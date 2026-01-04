W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Internet im Iran wegen landesweiter Proteste eingeschränkt

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

TEHERAN (dpa-AFX) - Der Iran hat wegen einer neuen Welle regierungskritischer Proteste das Internet eingeschränkt. Daten des IT-Unternehmens Cloudflare zeigten am Samstag zeitweise einen Einbruch des Web-Traffics um etwa ein Drittel. Am heutigen Sonntagmorgen war das Volumen knapp 15 Prozent niedriger als üblicherweise zu erwarten. In sozialen Medien berichteten viele Iraner von massiven Internet-Störungen.

Der Iran hatte das Internet auch bei vergangenen Massenprotesten - etwa 2009, 2019 und 2022 - sowie während der Angriffe des israelischen Militärs im Juni vergangenen Jahres teils stark eingeschränkt. Zeitweise wurde es komplett abgeschaltet - zugänglich blieben nur ausgewählte iranische Webseiten.

Laut Beobachtern verfolgt die Führung der Islamischen Republik mit der Einschränkung des Internets zwei Ziele. Zum einen soll es Demonstranten erschweren, Proteste zu organisieren. Zum anderen soll die Veröffentlichung von Berichten, Fotos und Videos über die Unruhen unterdrückt werden.

Die vor allem von einer Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation ausgelösten landesweiten Proteste dauern inzwischen seit gut einer Woche an./pey/str/DP/zb

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
INTERNET

Das könnte dich auch interessieren

Aixtron, Infineon, Süss Microtec
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom02. Jan. · dpa-AFX
Techwerte gefragt - Gute Vorgaben aus Asien, KI-Boom
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnengestern, 13:00 Uhr · Acatis
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden