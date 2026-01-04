W​e​r​b​u​n​g ausblenden

Klingbeil: Gewalt-Regime kein Grund für Rechtsverletzung

dpa-AFX · Uhr
Artikel teilen:

BERLIN (dpa-AFX) - Für SPD-Chef Lars Klingbeil ist das US-Vorgehen in Venezuela "sehr bedenklich". Der venezolanische Machthaber Nicolás Maduro habe zwar ein autoritäres Regime angeführt, das sich mit Gewalt und Unterdrückung an die Macht geklammert habe. "Allerdings kann dies keine Rechtfertigung dafür sein, internationales Recht zu missachten", sagte Klingbeil. "Das Völkerrecht ist zu achten. Das gilt auch für das Handeln der USA." Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte eine rechtliche Einordnung des US-Angriffs zunächst nur als "komplex" bezeichnet.

Klingbeil sagte, jetzt müsse es darum gehen, jegliche weitere Eskalation zu verhindern. Der SPD-Chef rief dazu auf, "den Pfad zu einem friedlichen Übergang zur Demokratie in Venezuela zu finden". Die venezolanische Bevölkerung müsse selbst über ihre Zukunft entscheiden können./bw/DP/zb

Das könnte dich auch interessieren

Erneut Unruhen im Iran - Augenzeugen: Totegestern, 19:20 Uhr · dpa-AFX
Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Kolumne von Stefan Riße
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnengestern, 13:00 Uhr · Acatis
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Plus
Überflieger und Verlustbringer
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
Alle Premium-News
W​e​r​b​u​n​g ausblenden