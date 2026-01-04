Medien: Venezuelas Vizepräsidentin übernimmt Regierung
Uhr
CARACAS (dpa-AFX) - Der Oberste Gerichtshof in Venezuela hat örtlichen Medienberichten zufolge angeordnet, dass Vizepräsidentin Delcy Rodríguez die Führung des Landes übernimmt. Dies gab die Präsidentin des Gerichts bekannt - einen Tag nach der gewaltsamen Festnahme von Präsident Nicolás Maduro im Rahmen eines US-Militäreinsatzes./ln/DP/zb
