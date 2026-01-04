Südkorea: Nordkorea testet erneut Rakete
dpa-AFX · Uhr
SEOUL/TOKIO (dpa-AFX) - Nordkorea hat nach südkoreanischen Angaben erneut eine ballistische Rakete getestet. Mindestens ein Geschoss sei Richtung Japanisches Meer abgefeuert worden, zitierte die Nachrichtenagentur Yonhap das südkoreanische Militär. Weitere Informationen, etwa zum Raketentyp oder der Flugweite, sind bislang nicht bekannt. Japans Küstenwache rief Schiffe in der Region zu Vorsicht auf. Zuletzt hatte das nordkoreanische Militär am 7. November eine ballistische Rakete Richtung Japanisches Meer abgefeuert./ln/DP/zb
Das könnte dich auch interessieren
Premium-Beiträge
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnengestern, 13:00 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend
Rückblick auf ein turbulentes Jahr: 2025 in sieben Grafiken22. Dez. · onvista
PlusÜberflieger und Verlustbringer