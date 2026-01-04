Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin
dpa-AFX · Uhr
CARACAS (dpa-AFX) - Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäß die Führung des Landes, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino./dde/DP/he
