Venezuelas Militär stellt sich hinter Vizepräsidentin

dpa-AFX · Uhr
CARACAS (dpa-AFX) - Die venezolanischen Streitkräfte haben Vizepräsidentin Delcy Rodríguez als vorübergehende Staatschefin anerkannt. Nach der Gefangennahme von Staatschef Nicolás Maduro durch US-Spezialeinheiten übernehme sie verfassungsgemäß die Führung des Landes, sagte Verteidigungsminister Vladimir Padrino./dde/DP/he

