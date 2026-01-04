Politisches Störfeuer? Dax dürfte wenig auf US-Attacke auf Venezuela reagieren

Nach dem kräftigen Jahresendspurt könnte der Dax in der neuen Woche weiter zulegen. "Es scheint so, dass die Investoren auch im Jahr 2026 auf eine Konjunkturerholung in Deutschland setzen", schrieb Marktexperte Andreas Lipkow. Damit bleibt das Rekordhoch des deutschen Leitindex vom Oktober bei 24.771 Punkten im Blick.

Jedoch könnte die US-Attacke auf den südamerikanischen Staat Venezuela zum Wochenauftakt für Verunsicherung sorgen. Die USA griffen auf Befehl Trumps das ölreiche südamerikanische Land in der Nacht zum Samstag an. Spezialeinheiten nahmen während der Operation "Absolute Resolve" ("Absolute Entschlossenheit") Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro und dessen Frau Cilia Flores fest. Beiden soll in New York wegen Vorwürfen des "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.

Zuletzt hatten ähnliche politische Störfeuer die Aktienmärkte nicht nachhaltig erschüttert. Beim Broker IG wurde der Dax am frühen Sonntagabend im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag etwas höher notiert. Allerdings ist die Wochenend-Indikation nicht besonders aussagekräftig. Erste gewichtigere Daten kommen in der Nacht von Sonntag auf Montag mit der Öffnung der Märkte in Asien.

Trotz des US-Zollschocks im vergangenen April hatte der Dax 2025 mit einem Anstieg von 23 Prozent das beste Jahr seit 2019 verzeichnet. Und am letzten Handelstag des Jahres sei der Leitindex dann auch noch über die psychologisch wichtige Hürde von 24.500 Punkten geklettert, betonte Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Dieser fulminante Endspurt könnte die entscheidende Initialzündung für das Börsenjahr 2026 sein.