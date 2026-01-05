Alkohol in Deutschland im EU-Vergleich günstig

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Mit Ausnahme von Italien sind Bier, Wein und Spirituosen in Deutschland so billig zu haben wie nirgendwo sonst in der EU.

Die Preise für alkoholische Getränke im Einzelhandel lagen im ⁠Oktober 2025 um ‍14 Prozent unter dem Durchschnitt der Staaten der Europäischen Union (EU), wie das Statistische Bundesamt am Montag mitteilte. "Lediglich in Italien waren alkoholische Getränke noch günstiger", fanden die Statistiker ‌heraus. Hier lagen die Preise sogar um 19 Prozent unter dem EU-Schnitt.

In Finnland war das Preisniveau für Alkohol EU-weit am höchsten. ‍Dort lag es um 110 Prozent über dem EU-Durchschnitt. Auch in einigen Nachbarstaaten Deutschlands war Alkohol vergleichsweise teuer: In Dänemark kosteten alkoholische Getränke 23 Prozent mehr als im EU-Durchschnitt. Auch in Belgien (+13 Prozent) und in Polen (+9 Prozent) war das Preisniveau für Alkohol höher. Frankreich, die Niederlande und Luxemburg lagen ungefähr im EU-Durchschnitt. In Tschechien (-7 Prozent) und in Österreich (-11 Prozent) waren alkoholische ‍Getränke hingegen billiger als im EU-weiten Durchschnitt zu haben.

Anlass ⁠für die Auswertung ist der sogenannte Dry January ("trockener Januar"): Zum Jahresauftakt verzichten viele Menschen den kompletten Monat auf den Konsum von Alkohol. Sie erhoffen sich unter anderem positive Effekte auf ihre Gesundheit.

"ALKOHOLKONSUM IST RÜCKLÄUFIG"

"Der ‍Alkoholkonsum in Deutschland ist vergleichsweise hoch", betonten die Statistiker. Im Jahr 2022 wurden hierzulande nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 11,2 Liter reiner Alkohol pro ⁠Person ab 15 Jahren getrunken – das entspricht umgerechnet 448 Gläsern Bier (0,5 Liter, Alkoholgehalt 5 Prozent). "Der Konsum ist allerdings rückläufig", hieß es. Zehn Jahre zuvor war es mit 12,1 Litern pro Kopf noch knapp ein Liter mehr.

Im EU-Vergleich lag Deutschland 2022 beim ‍Pro-Kopf-Alkoholkonsum zusammen mit Frankreich und Portugal auf dem ‌neunten Platz. EU-weit am meisten wurde im Jahr 2022 mit 17,1 Litern reinem Alkohol pro Kopf in Rumänien getrunken, gefolgt von Lettland (14,7 Liter) und Tschechien (13,7 Liter). Am wenigsten Alkohol wurde in der EU in Griechenland (7,0 Liter pro Kopf), Malta (6,2 Liter) und Zypern (5,2 Liter) getrunken.

Die Preise für alkoholfreie Getränke im Einzelhandel lagen im vergangenen Oktober in Deutschland um zwei Prozent über dem Durchschnitt aller EU-Staaten. Am teuersten waren sie in Lettland (+46 Prozent) - das ist unter anderem auf die dortige Zuckersteuer zurückzuführen. Auch in Dänemark (+30 Prozent) und in den Niederlanden (+23 Prozent) waren alkoholfreie Getränke deutlich ⁠teurer als im EU-Schnitt. Günstiger waren sie etwa in Frankreich (-3 Prozent), in Tschechien (-9 Prozent) sowie in Italien (-18 Prozent).

(Bericht von Rene Wagner, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‍unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)