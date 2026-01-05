Alle Verletzten der Schweizer Brandkatastrophe identifiziert

Crans-Montana, 05. Jan (Reuters) - Nach den 40 Todesopfern der Brandkatastrophe in einer Bar im Schweizer Skiort Crans-Montana sind auch alle Verletzten inzwischen identifiziert worden.

Von den 116 Verletzten seien 68 Schweizer, 21 Franzosen und zehn ⁠Italiener, teilte die Polizei ‍am Montag mit. Deutsche kamen nicht zu Schaden. Insgesamt würden immer noch 83 Personen in Krankenhäusern behandelt. Derweil wächst der Druck auf die Ermittler. Die Schweizer Zeitung "Blick" fragte ‌auf der Titelseite ihrer Montagsausgabe: "Warum ist das Wirtepaar auf freiem Fuß?"

Gegen die beiden Betreiber der Bar läuft zwar ein Strafverfahren wegen des Verdachts ‍auf fahrlässige Tötung, fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Verursachung eines Brandes, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die beiden Personen seien aber nicht in Gewahrsam genommen worden, da es keine Anzeichen dafür gebe, dass sie sich dem Verfahren entziehen wollten.

Der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini erklärte in einem Beitrag in den sozialen Medien, "in der zivilisierten Schweiz werden sich für einige Leute die Gefängnistore öffnen müssen". ‍Er stellte die Sicherheitsvorkehrungen und die Notfallsysteme in der Bar ⁠infrage. Eine Anwohnerin, die an einem Trauermarsch teilgenommen hatte, forderte eine lückenlose Aufklärung. "Eine solche Tragödie darf sich nie wiederholen", sagte sie. In der Zeitung "Tages-Anzeiger" hieß es, die Gemeinde und die Betreiber müssten Fragen zu den ‍Alterskontrollen in der Bar, dem im Keller verwendeten Dämmmaterial und den Vorschriften für den Einsatz von "Sprühkerzen" genannten Feuerwerkskörpern beantworten.

Einer der beiden Betreiber sagte Schweizer Medien, ⁠die Bar sei in zehn Jahren dreimal überprüft worden und alles sei vorschriftsgemäß gewesen. Die Behörden des Kantons Wallis teilten mit, die Ermittler prüften, ob die jährlichen Bauinspektionen stattgefunden hätten. Die Gemeinde habe dem Kanton jedoch keine Mängel gemeldet. Die Gemeinde Crans-Montana teilte ‍mit, dass sie der Staatsanwaltschaft die für die ‌Ermittlungen relevanten Unterlagen übergeben habe und sich als Zivilpartei dem Strafverfahren angeschlossen habe. "Dadurch kann (die Gemeinde) aktiv zur Aufklärung aller Fakten beitragen", hieß es.

Das Feuer war in den frühen Morgenstunden des 1. Januar ausgebrochen und hatte sich rasch ausgebreitet. Als wahrscheinliche Ursache nannten die Staatsanwälte Sprühkerzen, die die Decke des Kellergeschosses der Bar in Brand gesetzt hätten. Bei der Mehrheit der Todesopfer handelt es sich um Jugendliche, die jüngsten beiden waren 14 Jahre alt.

Crans-Montana im Kanton Wallis wird am Freitag eine Gedenkfeier für die Opfer abhalten. Die französische Regierung teilte mit, dass Präsident Emmanuel Macron daran teilnehmen werde.

