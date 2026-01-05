ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Daimler Truck auf 'Overweight' - Ziel 45 Euro
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Overweight" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Analyst Akshat Kacker ist für den europäischen Lkw-Markt nun etwas optimistischer als für den nordamerikanischen, wie aus einer am Montag vorliegenden Einschätzung hervorgeht. Volvo bleibt sein "Top Pick" für 2026. Die Book-to-bill-Trends favorisierten weiterhin Volvo gegenüber Daimler Truck und Traton./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 02:00 / GMT
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
|Einstellungen
|Aktueller Kurs
|Perf. akt.
Perf. 1 Jahr
|Chart
1 Jahr
|Einstellungen
|–
|–
|–
|–
|–
|–
Das könnte dich auch interessieren
AKTIEN IM FOKUS: Rüstungswerte weiter erholt - Ukraine und Venezuela im Blickheute, 09:58 Uhr · dpa-AFX
LBBW Produkt Basiswert-NewsIm Überblick: Beliebte Aktien-/Index-Anleihen der LBBW
gnubreWheute, 11:40 Uhr · Landesbank Baden-Württemberg
Premium-Beiträge
Kritische digitale Infrastruktur von Rechenzentren - diese Aktie kann jetzt profitierenheute, 11:55 Uhr · onvista
PlusChartzeit Eilmeldung
Eine neue Butterberg-Politik würde Anlagechancen in Europa eröffnen03. Jan. · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
PlusRichtige Auswahl ist aber zwingend