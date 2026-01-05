ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt Easyjet auf 'Underweight' - Ziel 400 Pence
dpa-AFX · Uhr
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Easyjet auf "Underweight" mit einem Kursziel von 400 Pence belassen. Harry Gowers rechnet laut einer am Montag vorliegenden Studie mit einem Vorsteuerverlust der Airline im ersten Quartal, der etwas größer ausfallen dürfte als im vergangenen Jahr. Das Preisumfeld sei wohl nicht so stark, um höhere Kosten auszugleichen, hieß es weiter im Text zu seiner jüngst vorgenommenen Abstufung von "Neutral"./ajx/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2026 / 22:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 00:15 / GMT
