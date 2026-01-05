Arbeitsagentur: Nachfrage nach Arbeitskräften steigt im Dezember leicht

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland ist zum Jahresende leicht ⁠gestiegen, aber ‍auf geringem Niveau.

Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) kletterte im Dezember ‌um einen Punkt auf 101 Zähler, wie die BA ‍am Montag mitteilte. Grund für den Anstieg war demnach erneut ein Großauftrag. Damit lag der saisonbereinigte Indikator für die Arbeitskräftenachfrage jedoch fünf Punkte unter ‍seinem Vorjahreswert. Die Arbeitslosenzahlen für ⁠Dezember und das Gesamtjahr 2025 will die Behörde am Mittwoch vorstellen.

Gleichzeitig sank der ‍Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen gegenüber dem Vorjahr in den meisten ⁠Wirtschaftszweigen. Besonders starke prozentuale Rückgänge gab es demnach im Gastgewerbe, bei Information und Kommunikation sowie bei Verkehr ‍und Logistik. ‌In absoluten Zahlen waren die größten Rückgänge in der Zeitarbeit sowie im Handel zu verzeichnen. Ausnahmen bildeten der öffentliche Bereich, das Gesundheitswesen und das Baugewerbe, die Zuwächse meldeten.

