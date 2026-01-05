Dänemark warnt USA in Grönland-Streit in dramatischen Worten

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Die Europäer reagieren mit zunehmender Kritik auf die US-Ansprüche auf Grönland.

"Wenn die Vereinigten Staaten ein anderes Nato-Land angreifen, kommt alles zum Stillstand", sagte die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen am ⁠Montag im dänischen TV-Sender ‍DR mit Blick darauf, dass das zu Dänemark gehörende Grönland Teil des westlichen Verteidigungsbündnisses ist. Auch Deutschland, Frankreich und Großbritannien wiesen den US-Anspruch auf die arktische ‌Insel deutlich zurück.

"Leider denke ich, dass man den amerikanischen Präsidenten ernst nehmen sollte, wenn er sagt, er wolle Grönland", sagte Frederiksen. "Ich habe ‍ganz klar gemacht, wo das Königreich Dänemark steht, und Grönland hat wiederholt erklärt, dass es nicht Teil der Vereinigten Staaten sein will", fügte sie hinzu.

Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul betonte, Grönland sei Teil Dänemarks. "Grönland und das Königreich Dänemark müssen über die Zukunft Grönlands bestimmen und niemand sonst", sagte zudem der britische Premierminister Keir Starmer. Großbritannien stehe an der Seite Dänemarks in dessen ‍Verteidigung. Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des französischen Außenministeriums.

US-Präsident ⁠Donald Trump hatte in den vergangenen Tagen mehrfach erklärt, dass die USA Grönland "brauchten". Für Empörung hatte in Europa zudem ein Tweet der Ehefrau des stellvertretenden Stabschefs im Weißen Haus, Katie Miller, gesorgt, die Grönland ‍auf der Plattform X in US-Flaggen dargestellt und mit dem Wort "Soon" versehen hatte. Seit der US-Militäraktion in Venezuela und der Festsetzung von Präsident Nicolas ⁠Maduro ist die Sorge gestiegen, dass Trump auch in Grönland militärisch eingreifen könnte.

"Drohungen, Druck und Annexionsgerüchte haben unter Freunden nichts zu suchen", hatte Grönlands Premierminister Jens-Frederik Nielsen am späten Sonntagabend auf Facebook geschrieben. "Es reicht! (...) Schluss mit den Fantasien über eine Annexion!" ‍Die strategische Lage der arktischen Insel mit ihren ‌57.000 Einwohnern macht sie zu einem wichtigen Standort für das US-Raketenabwehrsystem. Zudem weckt ihr Reichtum an Bodenschätzen Begehrlichkeiten, da die USA ihre Abhängigkeit von chinesischen Exporten verringern wollen. Die autonom verwalteten Atlantik-Inseln Grönland und Färöer gehören zum EU-Land Dänemark.

Außenminister Wadephul betonte, dass US-Präsident Trump richtigerweise darauf hingewiesen habe, dass es ein verstärktes chinesisches und russisches Interesse an dieser Region gebe. "Das berührt unsere Sicherheitsinteressen." Über diese Fragen sei man bereit, mit den USA zu sprechen, fügte er hinzu. "Aber das lässt natürlich Fragen der territorialen Integrität Grönlands und Dänemarks völlig unberührt." Wadephul bezeichnete es als möglich, ⁠dass er "demnächst" in Grönland sein werde.

