Brandenburgs Minister Crumbach verlässt BSW und Fraktion

dpa-AFX · Uhr
POTSDAM (dpa-AFX) - Brandenburgs BSW-Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Robert Crumbach ist angesichts des internen Streits aus seiner Partei und aus der Landtagsfraktion ausgetreten. Das gab Crumbach bekannt. Ob die SPD/BSW-Koalition damit am Ende ist, war zunächst offen./vr/DP/mis

