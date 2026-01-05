In Brandenburg deutet sich nach Streit SPD/BSW neue Koalition SPD/CDU an

Berlin, 05. Jan (Reuters) - Nach dem Austritt des brandenburgischen Vizeregierungschefs Robert Crumbach aus dem BSW und der bröckelnden Mehrheit deutet sich eine neue ⁠Rot-Schwarze-Koalition an.

Die SPD ‍setzte dem bisherigen Partner BSW am Montag praktisch ein Ultimatum für eine Treue-Bekenntnis, das das BSW aber nicht ‌leisten will. "Das BSW muss zeigen, dass diese Koalition handlungsfähig ist. Denn ohne eigene Mehrheit kann diese ‍Koalition nicht fortgesetzt werden", erklärte Brandenburgs SPD-Generalsekretär Kurt Fischer. Deswegen brauche die SPD ein klares Bekenntnis des BSW zur Koalition. Dies müsse das BSW bei seiner Fraktionssitzung am Dienstag abgeben. Das BSW erklärte daraufhin, ein solcher Treueschwur widerspreche dem Koalitionsvertrag und ‍werde daher abgelehnt. Crumbach wurde aufgefordert, sein ⁠Mandat niederzulegen. Er habe das Vertrauen in die Politik schwer beschädigt.

Es gilt als wahrscheinlich, dass nun SPD und CDU über eine Koalition sprechen. ‍Crumbach könnte ihr eine Mehrheit verschaffen, da er in die SPD-Fraktion aufgenommen werden will. Aus der ⁠SPD wurde dazu Bereitschaft signalisiert.

SPD und BSW haben derzeit rechnerisch eine Mehrheit von zwei Stimmen. Möglich wäre für SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke eine neue Koalition mit der CDU, wenn er ‍zusätzlich zumindest auf einen Abgeordneten ‌aus dem BSW-Lager bauen kann. Dieser könnte Crumbach selbst sein. Im BSW-Lager gibt es aber weitere, die eine Koalition von SPD und CDU stützen könnten.

Crumbach, der auch Landesfinanzminister ist, hatte zuvor seinen Austritt aus dem von Sahra Wagenknecht gegründeten BSW erklärt. "Dies ist nicht mehr meine Partei." Der Schritt kommt nicht überraschend, da das BSW in Brandenburg seit längerem gespalten ist. Mehrfach hatten BSW-Vertreter trotz der ⁠Koalition mit der SPD gegen Regierungsvorhaben gestimmt.

