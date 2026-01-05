DAX®- Diese Trendlinie sollten Sie kennen!

Die letzten drei Börsenjahre fielen auch hierzulande sehr, sehr gut aus. Aus Sicht der Candlestickanalyse schlägt sich diese Entwicklung in dynamischen „weißen Jahreskerzen“ ohne nennenswerte obere Schatten nieder. Im vergangenen Jahr gelang zudem der Spurt über die Trendlinie (akt. bei 22.354 Punkten), welche die Hochs von 2007 und 2015 verbindet (siehe Chart). Per Saldo hat also auch in „good old Germany“ eine Trenddynamisierung stattgefunden. Unter Risikogesichtspunkten gilt es, einen Rückfall unter die angeführte Aufwärtstrendlinie unbedingt zu verhindern. Da eine negative Weichenstellung größeres charttechnisches Ungemach nach sich ziehen könnte, bietet sich dieses Level als strategischer Stopp an. Interessanterweise harmoniert dieses Risikolevel recht gut mit dem Jahres-Pivotpunkt (22.584 Punkte) – einer aus dem Hoch-, dem Tief- und dem Schlusskurs des Jahres abgeleiteten Schlüsselmarke. Gerade Traderinnen und Trader wissen den unterstützenden bzw. den Widerstandscharakter von Pivotpunkten zu schätzen. Solange der DAX® oberhalb dieser Signalmarken notiert, gilt „im Zweifel für den Angeklagten“. Neue Aufwärtsdynamik nach Norden dürfte dagegen erst bei einem Spurt über die horizontalen Hochpunkte bei 24.600/24.771 Punkten aufkommen.

DAX® (Annually)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

