Der Euro gibt deutlich nach zum Start ins neue Jahr

Der Eurokurs in Dollar kam zwischen Weihnachten und Neujahr unter Abgabedruck und setzte unter den mittelfristigen Aufwärtstrend im Tageschart zurück. Was steht in der bevorstehenden Woche an?

Ausblick

Die Handelswoche beginnt mit dem ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe aus den USA am Montagvormittag. Am Dienstag stehen dann Inflationsdaten aus Deutschland auf dem Kalender.

Das Highlight der Handelswoche kommt allerdings erst zum Wochenschluss: Um 14:30 Uhr am Freitag werden die US-Arbeitsmarktdaten publiziert. Mit dem ADP-Report für den Privatsektor gibt es am Donnerstagnachmittag um 14:15 Uhr bereits einen ersten Vorgeschmack auf die Daten vom Freitag.

Charttechnischer Ausblick:

Nach dem Fehlausbruch auf der Oberseite im Bereich der 1,18er-Marke um die Weihnachtsfeiertage kennt das Währungspaar derzeit nur eine Richtung: Südwärts. Der mittelfristige Abwärtstrend wurde unterboten - seitdem nimmt die Bewegung gen Süden kräftig an Fahrt auf.

So lang den Käufern hier kein schnelles Comeback gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands vorerst weiter nach unten Richtung 1,1600 Dollar und potenziell sogar 1,1500/20 Dollar.

Quelle: Tradingview

Montag: 16:00 Uhr ISM-Index verarbeitendes Gewerbe USA

Dienstag: ganztags: Konsumentenpreise Deutschland

Mittwoch: 14:15 Uhr ADP-Report, 16 Uhr ISM-Servicesektor USA

Donnerstag: 14:30 Uhr US-Erstanträge auf Arbeitslosen-Hilfe

Freitag: 14:30 Uhr: US-Arbeitsmarktbericht

Bleib auf dem Laufenden: Im Newsletter "Schlusskurs" kommentiert onvista-Redaktionsleiter Georg Buschmann immer Freitagmorgen das Börsenthema der Woche, zeigt, welche Aktien und Themen die onvista-Community bewegen und gibt dir die drei Termine an die Hand, die in der nächsten Woche an der Börse wichtig werden. Hier kannst du dich kostenlos anmelden.