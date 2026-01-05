Deutsche Anleihen: Zur Kasse gefallen - Umlaufrendite bei 2,82 Prozent
Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Montag zur Kasse gefallen. Die Umlaufrendite stieg im Gegenzug von 2,79 Prozent am Freitag auf 2,82 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.
Unter den Bundeswertpapieren gab es 73 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,41 Prozentpunkten. Dem stand ein Gewinner mit einem Aufschlag von 0,004 Punkten gegenüber. Die Bundesbank verkaufte per Saldo Anleihen im Wert von 23,4 Millionen Euro.
Der Rentenindex Rex fiel um 0,19 Prozent auf 123,95 Punkte. Diesen Index berechnet die Deutsche Börse auf Basis der Kassakurse ausgesuchter Anleihen./jkr/zb
