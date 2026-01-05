Deutscher Markt mit Rückenwind

W​e​r​b​u​n​g von
Am zweiten Handelstag des Jahres präsentiert sich der DAX erneut fest und setzt den freundlichen Jahresauftakt fort.

Der TecDAX bleibt ebenfalls im grünen Bereich. Positive Impulse kommen aus Fernost: Tokio startet nach der Neujahrspause mit einem breiten Tech‑Schub in das neue Jahr; der Nikkei markiert auf der ersten Sitzung 2026 einen dynamischen Auftakt. Zugleich wirkt die US‑Operation gegen Venezuela bislang nicht marktbelastend; Risikoaversion bleibt gedämpft.

Makroökonomischer Überblick (heute):

Eurozone: Sentix-Anlegerstimmung (Jan) – das erste Vertrauensbarometer des Jahres steht vormittags an und liefert ein frisches Stimmungsbild für Europas Börsen.
USA: ISM‑Industrie (Dez) – am Nachmittag rückt der wichtige Aktivitätsindikator in den Fokus; eine leichte Verbesserung wird erwartet.

Meistbeachtete Einzelwerte:

Rheinmetall – Rückenwind kommt aus dem Sektor: Verteidigungstitel profitieren von anhaltender Auftragsfantasie und geopolitischen Schlagzeilen, die die Nachfrage nach Luft‑ und Drohnenabwehr hoch halten. Bereits im vierten Quartal hatte der Konzern seine Ausrichtung auf neue Verteidigungsfelder (u. a. Luft‑ und Marineeinheiten) skizziert – ein struktureller Treiber, der zum Jahresauftakt erneut Beachtung findet.
Hensoldt – Der Sensorspezialist stützt sich auf eine robuste Auftragslage; die langfristige Rahmenvereinbarung zur Lieferung von SPEXER‑Radaren für Rheinmetall‑Systeme unterstreicht die visibilität des Geschäfts und passt zum aktuellen Fokus auf integrierte Luftverteidigung.
BayWa – Der Konzern bleibt nach den im Dezember gemeldeten Portfoliomaßnahmen (Verkauf von Cefetra) und der IT‑Partnerschaft mit Cognizant im Investorenfokus; beides stärkt Bilanz und operative Umsetzung und erklärt die erhöhte Handelsaktivität zum Jahresstart.

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit
DAX®/X-DAX® Bear UG43F9 5,68 25321,233673 Punkte 39,69 Open End
DAX® Bear UG2TLH 9,19 25715,475606 Punkte 25,66 Open End
DAX® Bull UN14TK 17,10 23090,622960 Punkte 14,73 Open End
DAX®/X-DAX® Bear UG2UNK 10,11 25765,782134 Punkte 24,33 Open End
DAX®/X-DAX® Bear UG49YE 18,51 26613,066328 Punkte 13,25 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag
Rheinmetall AG Call UG48TF 10,72 1800,00 EUR 7,25 18.03.2026
Chevron Corp. Call UG4FBP 0,92 160,00 USD 5,46 18.03.2026
Rheinmetall AG Call UG6D6G 0,95 1840,00 EUR 7,51 18.03.2026
IBM Corp. Call UG4AQM 0,7 320,00 USD 11,12 18.03.2026
TotalEnergies SE Call UG486N 0,02 65,00 EUR 23,33 18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit
DAX® Long UG6WQ6 6,12 22094,927533 Punkte 10 Open End
DAX® Short UN1MFE 3,78 25764,305397 Punkte -20 Open End
Chevron Corp. Long HD2ZJ2 6,62 104,016281 USD 3 Open End
Porsche Automobil Holding SE Long HC15Z4 1,77 27,004216 EUR 3 Open End
Infineon Technologies AG Long HC15YU 5,63 25,526589 EUR 3 Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:40 Uhr;

