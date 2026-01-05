Deutscher Markt mit Rückenwind
Der TecDAX bleibt ebenfalls im grünen Bereich. Positive Impulse kommen aus Fernost: Tokio startet nach der Neujahrspause mit einem breiten Tech‑Schub in das neue Jahr; der Nikkei markiert auf der ersten Sitzung 2026 einen dynamischen Auftakt. Zugleich wirkt die US‑Operation gegen Venezuela bislang nicht marktbelastend; Risikoaversion bleibt gedämpft.
Makroökonomischer Überblick (heute):
• USA: ISM‑Industrie (Dez) – am Nachmittag rückt der wichtige Aktivitätsindikator in den Fokus; eine leichte Verbesserung wird erwartet.
Meistbeachtete Einzelwerte:
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG43F9
|5,68
|25321,233673 Punkte
|39,69
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG2TLH
|9,19
|25715,475606 Punkte
|25,66
|Open End
|DAX®
|Bull
|UN14TK
|17,10
|23090,622960 Punkte
|14,73
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG2UNK
|10,11
|25765,782134 Punkte
|24,33
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bear
|UG49YE
|18,51
|26613,066328 Punkte
|13,25
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Rheinmetall AG
|Call
|UG48TF
|10,72
|1800,00 EUR
|7,25
|18.03.2026
|Chevron Corp.
|Call
|UG4FBP
|0,92
|160,00 USD
|5,46
|18.03.2026
|Rheinmetall AG
|Call
|UG6D6G
|0,95
|1840,00 EUR
|7,51
|18.03.2026
|IBM Corp.
|Call
|UG4AQM
|0,7
|320,00 USD
|11,12
|18.03.2026
|TotalEnergies SE
|Call
|UG486N
|0,02
|65,00 EUR
|23,33
|18.03.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:35 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|DAX®
|Long
|UG6WQ6
|6,12
|22094,927533 Punkte
|10
|Open End
|DAX®
|Short
|UN1MFE
|3,78
|25764,305397 Punkte
|-20
|Open End
|Chevron Corp.
|Long
|HD2ZJ2
|6,62
|104,016281 USD
|3
|Open End
|Porsche Automobil Holding SE
|Long
|HC15Z4
|1,77
|27,004216 EUR
|3
|Open End
|Infineon Technologies AG
|Long
|HC15YU
|5,63
|25,526589 EUR
|3
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:40 Uhr;
