Deutscher Markt mit Rückenwind

Am zweiten Handelstag des Jahres präsentiert sich der DAX erneut fest und setzt den freundlichen Jahresauftakt fort.

Der TecDAX bleibt ebenfalls im grünen Bereich. Positive Impulse kommen aus Fernost: Tokio startet nach der Neujahrspause mit einem breiten Tech‑Schub in das neue Jahr; der Nikkei markiert auf der ersten Sitzung 2026 einen dynamischen Auftakt. Zugleich wirkt die US‑Operation gegen Venezuela bislang nicht marktbelastend; Risikoaversion bleibt gedämpft. Makroökonomischer Überblick (heute): • Eurozone: Sentix-Anlegerstimmung (Jan) – das erste Vertrauensbarometer des Jahres steht vormittags an und liefert ein frisches Stimmungsbild für Europas Börsen.

• USA: ISM‑Industrie (Dez) – am Nachmittag rückt der wichtige Aktivitätsindikator in den Fokus; eine leichte Verbesserung wird erwartet.

Meistbeachtete Einzelwerte: • Rheinmetall – Rückenwind kommt aus dem Sektor: Verteidigungstitel profitieren von anhaltender Auftragsfantasie und geopolitischen Schlagzeilen, die die Nachfrage nach Luft‑ und Drohnenabwehr hoch halten. Bereits im vierten Quartal hatte der Konzern seine Ausrichtung auf neue Verteidigungsfelder (u. a. Luft‑ und Marineeinheiten) skizziert – ein struktureller Treiber, der zum Jahresauftakt erneut Beachtung findet. • Hensoldt – Der Sensorspezialist stützt sich auf eine robuste Auftragslage; die langfristige Rahmenvereinbarung zur Lieferung von SPEXER‑Radaren für Rheinmetall‑Systeme unterstreicht die visibilität des Geschäfts und passt zum aktuellen Fokus auf integrierte Luftverteidigung. • BayWa – Der Konzern bleibt nach den im Dezember gemeldeten Portfoliomaßnahmen (Verkauf von Cefetra) und der IT‑Partnerschaft mit Cognizant im Investorenfokus; beides stärkt Bilanz und operative Umsetzung und erklärt die erhöhte Handelsaktivität zum Jahresstart.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Turbos Open End

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Knock-Out Barriere Hebel Laufzeit DAX®/X-DAX® Bear UG43F9 5,68 25321,233673 Punkte 39,69 Open End DAX® Bear UG2TLH 9,19 25715,475606 Punkte 25,66 Open End DAX® Bull UN14TK 17,10 23090,622960 Punkte 14,73 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG2UNK 10,11 25765,782134 Punkte 24,33 Open End DAX®/X-DAX® Bear UG49YE 18,51 26613,066328 Punkte 13,25 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:30 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Omega Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Call UG48TF 10,72 1800,00 EUR 7,25 18.03.2026 Chevron Corp. Call UG4FBP 0,92 160,00 USD 5,46 18.03.2026 Rheinmetall AG Call UG6D6G 0,95 1840,00 EUR 7,51 18.03.2026 IBM Corp. Call UG4AQM 0,7 320,00 USD 11,12 18.03.2026 TotalEnergies SE Call UG486N 0,02 65,00 EUR 23,33 18.03.2026

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:35 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert Name Typ WKN Briefkurs in EUR Basispreis (Strike) Faktor Laufzeit DAX® Long UG6WQ6 6,12 22094,927533 Punkte 10 Open End DAX® Short UN1MFE 3,78 25764,305397 Punkte -20 Open End Chevron Corp. Long HD2ZJ2 6,62 104,016281 USD 3 Open End Porsche Automobil Holding SE Long HC15Z4 1,77 27,004216 EUR 3 Open End Infineon Technologies AG Long HC15YU 5,63 25,526589 EUR 3 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.01.2025; 10:40 Uhr;

