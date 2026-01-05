EQS-AFR: MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG

05.01.2026 / 11:52 CET/CEST
Hiermit gibt die MeVis Medical Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Berichtsart: Jahresfinanzbericht

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026

Ort:

https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte

Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)

Sprache: Deutsch

Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026

Ort:

https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte

Sprache:Deutsch
Unternehmen:MeVis Medical Solutions AG
Caroline-Herschel-Str. 1
28359 Bremen
Deutschland
Internet:http://www.mevis.de
MeVis Medical Solutions

