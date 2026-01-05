EQS-AFR: MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
MeVis Medical Solutions AG: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
05.01.2026 / 11:52 CET/CEST
Hiermit gibt die MeVis Medical Solutions AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Jahresfinanzbericht
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 29.01.2026
Ort:
https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte
Berichtsart: Finanzbericht (Halbjahr/Q2)
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026
Ort:
https://www.mevis.de/investor-relations/finanzberichte
