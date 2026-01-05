EQS-DD: PWO AG: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



05.01.2026 / 12:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Consult Invest Beteiligungsberatungs-GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Dr. Vorname: Georg Nachname(n): Hengstberger Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

PWO AG

b) LEI

5299006TWTYFNXLFV488

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0006968001

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 29,40 EUR 5.880,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 29,40 EUR 5.880,00 EUR

e) Datum des Geschäfts

30.12.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: Stutttgart MIC: XETR

