EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand
DocCheck agency AG erweitert Vorstand
05.01.2026 / 14:59 CET/CEST
Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 wurden Laura Geisreiter und Sebastian Bäcker als neue Mitglieder des Vorstands der DocCheck agency AGbestellt.
Michael Vorbrink nimmt in der neuen Vorstandskonstellation die Rolle des CEOs ein und treibt nun in der neuen Vorstandskonstellation die strategische Fortentwicklung weiter voran.
Kontakt:
DocCheck AG
Tanja Mumme
Leiterin Corporate Communications
Vogelsanger Str. 66
D - 50823 Köln
fon: +49(0)221 92053-139
fax: +49(0)221 92053-133
mailto:tanja.mumme@doccheck.com
home:www.doccheck.ag
