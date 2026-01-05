EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand

EQS Group · Uhr
Artikel teilen:

EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie
DocCheck agency AG erweitert Vorstand

05.01.2026 / 14:59 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 wurden Laura Geisreiter und Sebastian Bäcker als neue Mitglieder des Vorstands der DocCheck agency AGbestellt.
Michael Vorbrink nimmt in der neuen Vorstandskonstellation die Rolle des CEOs ein und treibt nun in der neuen Vorstandskonstellation die strategische Fortentwicklung weiter voran.

Kontakt:

DocCheck AG

Tanja Mumme

Leiterin Corporate Communications

Vogelsanger Str. 66

D - 50823 Köln

fon: +49(0)221 92053-139

fax: +49(0)221 92053-133

mailto:tanja.mumme@doccheck.com

home:www.doccheck.ag

05.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:DocCheck AG
Vogelsanger Str. 66
50823 Köln
Deutschland
Telefon:+49 (0)221 92053-100
Fax:+49 (0)221 92053-133
E-Mail:ir@doccheck.com
Internet:www.doccheck.ag
ISIN:DE000A1A6WE6
WKN:A1A6WE
Börsen:Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID:2254794
Ende der MitteilungEQS News-Service

2254794 05.01.2026 CET/CEST

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
DocCheck

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Premium-Beiträge
Plus
Chartzeit Eilmeldung
Der unterschätzte Gigant: Ich lege bei dieser Aktie nachheute, 16:37 Uhr · onvista
Plus
Richtige Auswahl ist aber zwingend
Energieaktien werden 2026 interessant - trotz fallender Ölpreise22. Dez. · onvista
Alle Premium-News