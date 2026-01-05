EQS-News: DocCheck agency AG erweitert Vorstand

EQS-News: DocCheck AG / Schlagwort(e): Personalie

Mit Wirkung zum 01. Januar 2025 wurden Laura Geisreiter und Sebastian Bäcker als neue Mitglieder des Vorstands der DocCheck agency AGbestellt.

Michael Vorbrink nimmt in der neuen Vorstandskonstellation die Rolle des CEOs ein und treibt nun in der neuen Vorstandskonstellation die strategische Fortentwicklung weiter voran.

