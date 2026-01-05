EQS-News: iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen

EQS-News: iFunded AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Sonstiges

iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen



05.01.2026

Berlin, 5. Januar 2026 – iFunded AG: Kapitalherabsetzung und Umfirmierung zu iFunded AG im Handelsregister eingetragen

Die Hauptversammlung der iFunded AG (vormals PlanetHome Investment AG) vom 26. September 2025 hat die Herabsetzung des Grundkapitals von EUR 8.732.294,00 auf EUR 2.183.073,00 nach §§ 222 ff. AktG beschlossen.

Die Kapitalherabsetzung wurde am 2. Januar 2026 in das Handelsregister eingetragen und ist damit rechtlich wirksam.

Die technische Umsetzung der Kapitalherabsetzung, insbesondere die Aktienzusammenlegung, erfolgt zeitnah.

Auf derselben Hauptversammlung wurde zudem die Umfirmierung der Gesellschaft von PlanetHome Investment AG in iFunded AG beschlossen. Auch diese Änderung ist inzwischen im Handelsregister eingetragen.

Kontakt:

Michael Kindl

Vorstand

iFunded AG

Kurfürstendamm 195, 10707 Berlin

T +49 (0) 30 555 728 550

info@ifunded.de

